Танцевальный спорт возрождается в Донбассе

Луганск, 6 апреля. Яркие костюмы, зажигательные ритмы, танцоры и болельщики — всего более 400 участников. Так проходит в Луганске одно из мероприятий «Танцевального альянса Донбасса» — пожалуй, единственной организации, объединившей в себе ряд танцевальных клубов Луганской и Донецкой народных республик. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Сегодня проходят открытые классификационные соревнования по спортивным, — рассказывает Илона Челомбитько, организатор соревнований, — а также открытый чемпионат города Луганска, Lugansk Open — 2019».

Возрождение танцевального спорта в Донбассе было непростым. После активных боевых действий тренеры заново набирали группы и искали талантливых детей.

«Если раньше в группе было один-два человека, то сейчас намного больше, с каждым разом число увеличивается, — продолжает Челомбитько. — В таких серых буднях хочется чего-то прекрасного, красивого, такого, как сегодняшние соревнования. Чтобы получать удовольствие и радоваться жизни, несмотря ни на что».

Как признаются судьи, оценивать подобные турниры непросто, особенно когда на призовые места претендует большое количество сильных спортсменов.

«Судейские критерии — музыка, ритм, линия корпуса, исполнение, — утверждает Сергей Точка, судья соревнований из Донецка. — Очень интересные есть ребята».

Своими впечатлениями от происходящего делятся сами конкурсанты и зрители: от вице-чемпионки Европы 2013 года до мальчика лет семи, пришедшего поддержать товарищей. В зале волнуются представители групп поддержки: родители, друзья, папы, бабушки, крестные…

«Чемпиона воспитать нетрудно, — смеется отец одной из участниц, болеющий за дочь, — было бы желание».

Участники соревнований Алина Зоря и Ярослав Соловьев в паре только 8 месяцев, но уже стали победителями одной из номинаций турнира.

«Мы победили в номинации «Молодежь», — рассказывает Алина Зоря, — мы только недавно в нее перешли, и вот оно, заслуженное первое место. Некоторые могут танцевать по два года и не станцеваться, а некоторые за три месяца сразу выходят на большие турниры, как сделали это мы».

В Луганске уверены, что это только начало и вскоре о танцевальном Донбассе заговорит весь мир.