Россиянина оштрафовали на 4300 евро за попытку дать взятку пограничнику Латвии

Рига, 6 апреля. Россиянина оштрафовали на более чем четыре тысячи евро за попытку дать взятку латвийским пограничникам, сообщила представитель Государственной пограничной охраны Кристине Петерсоне.

Сотрудники Государственной пограничной охраны обратили внимание, что на прицепе грузовика, на котором въехал в Латвию россиянин, нет знака пройденного техосмотра, сообщила Петерсоне. По ее словам, пограничники сообщили водителю, что составят протокол о запрете пресекать границу на этой машине.

В ответ россиянин попытался дать пограничникам взятку в размере 20 евро, за что и был оштрафован на 4300 евро, добавила она.

Ранее сообщалось, что украинские правоохранители задержали инспектора пограничной службы во время получения взятки в размере 200 долларов. Чтобы скрыть следы преступления, сотрудник погранслужбы попытался съесть деньги.