Куда подать жалобу на негативные последствия вакцинации

Все случаи возникновения негативных эффектов от введения вакцин должны фиксироваться в обязательном порядке. Об этом заявила главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения РФ Ирина Шестакова в интервью Федеральному агентству новостей.

«У нас по любому иммунобиологическому препарату любой случай какого-то побочного эффекта от введений препарата или каких-то последствий от введения препарата учитывается», — сообщила ФАН Ирина Шестакова.

Врач также рассказала о том, что в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения существует специальный отдел, который принимает подобные заявки.

«Обо всех этих случаях нужно сообщать. Но тот же самый Росздравнадзор говорит о том, что этих самых обращений, зафиксированных документально, практически нет. И тогда встает вопрос: а по поводу чего мы все шумим?» — добавила врач-инфекционист, комментируя возросшее число призывов к отказам от прививок, которые распространяются на различных интернет-ресурсах и сообществах религиозных сект.

Ирина Шестакова также вызвала антипрививочников на открытые дебаты и рассказала о восстановлении производства вакцин в «советских» масштабах.

Ранее первый заместитель главы министерства здравоохранения РФ Татьяна Яковлева сообщила о разработанном в ведомстве пакете законопроектов по борьбе с призывами к отказу от прививок. Документы предусматривают блокировку распространяемых «обращений к другим лицам с целью побудить их к отказу от вакцинации».

По словам замминистра, в последнее время «наблюдается распространение большого количества информации, касающейся вакцин и вакцинации, которая зачастую не является объективной» через СМИ, Интернет и религиозные секты.