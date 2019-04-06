В ЛНА заявили о гибели пяти военных во время операций к югу от Триполи

Триполи, 6 апреля. Пять военных Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара погибли во время операций к югу от Триполи, заявил официальный представитель ЛНА бригадный генерал Ахмеда аль-Мисмари.

Как пишет Reuters со ссылкой на аль-Мисмари, ЛНА заняла города Тархуна и Эль-Азизия, которые находятся южнее Триполи. В результате военных операций армия Хафтара потеряла пять человек.

Ранее официальный представитель ЛНА заявил о легком авиаударе по силам армии Хафтара 4 апреля. После продвижения Ливийской национальной армии к Триполи, где заседает Правительство национального единства, он подтвердил взятие под контроль международного аэропорта, расположенного в 34 километрах от ливийской столицы. Аль-Мисмари добавил, что войска Хафтара намерены продолжать наступление.

Целью ЛНА, как ранее подчеркивал Хафтар, является освобождение Триполи от незаконных вооруженных формирований. Глава правительства нацсогласия в Триполи Файез Саррадж отдал приказ применить в случае необходимости силу.