Русские сирийцы впервые после войны посетили христианский город в САР

Дамаск, 6 апреля. Делегация русских сирийцев, как называют себя проживающие в Сирии российские соотечественники, впервые после кризиса в республике совершила паломничество в город Маалюля, расположенный на границе с Ливаном.

Русские сирийцы совершили паломничество в преддверии Пасхи. Председатель ассоциации соотечественников города Латакии Татьяна Лаева отметила, что для них это особенно важно в преддверии христианского праздника.Участники группы поднимаются в гору к построенной в начале IV века церкви Святых Сергия и Вакха.

Перед самым началом вооруженного конфликта в Сирии в городе был женский монастырь, но с приходом боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в России) монахиням пришлось покинуть церковь. Они нашли приют в соседнем монастыре Святой Равноапостольной Феклы.

Во время ожесточенных столкновений правительственной армии Сирии с террористами Маалюля сильно пострадал от рук боевиков. Во время войны в республике монастырь святых мучеников Сергия и Вакха был сильно разрушен.

1 Организация запрещена на территории РФ.