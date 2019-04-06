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Климкин заявил о праве Украины требовать с РФ компенсацию за «столетия оккупации»

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Климкин заявил о праве Украины требовать с РФ компенсацию за «столетия оккупации»

Киев, 6 апреля. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что у Киева якобы есть право требовать с России компенсацию за «столетия оккупации» страны.

Как пишет ТАСС, журналисты поинтересовались мнением Климкина о планах депутатов Государственной думы РФ потребовать от Киева компенсации ущерба, нанесенного Крыму в период нахождения в составе Украины. На это украинский министр ответил, что не считает для себя возможным реагировать на то, что происходит в российском парламенте, однако без комментария СМИ все равно не оставил.

По его мнению, у Украины есть право требовать компенсации у России за некие «столетия оккупации». Глава МИД Украины напомнил, что уже шутил по этому поводу.

«Если Россия будет говорить про мифические компенсации, то Украина тоже посчитает компенсации за все столетия оккупации, и тогда никакой России не останется», — констатировал он.

Однако после этого глава внешнеполитического ведомства Украины уточнил, что Киев рассматривает и такой сценарий.

«Но считайте, что в каждой шутке, есть доля шутки», — подчеркнул Климкин.

Климкин заявил о праве Украины требовать с РФ компенсацию за «столетия оккупации»

3 апреля в Госдуме РФ прошло первое заседание по анализу ущерба, нанесенному Крыму и Севастополю за годы в составе Украины. Депутаты предложили внести ущерб от диверсий Киева на полуострове в сумму компенсаций. В частности, депутат от Крыма Михаил Шеремет предложил включить в эти цифры также ущерб от водной, энергетической и продовольственной блокады полуострова, которые устроила Украина в первые годы вхождения Крыма в состав России.

Автор: Катерина Иванова
Источник: ТАСС
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