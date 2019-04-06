Стало известно, почему рэпера Face не взяли в армию

Москва, 6 апреля. Известный рэпер Face не прошел медицинскую комиссию в башкирском военкомате, в том числе из-за татуировок на лице, сообщил председатель комиссии Борис Усатов.

По его словам, медики заподозрили у исполнителя некоторые отклонения в психике.

«Такие татуировки — уже признак психического расстройства. Например, был рэпер Face, который не прошел медицинское освидетельствование», — приводит «АиФ» слова представителя комиссии.

Усатов отметил, что не только татуировки на лице стали причиной принятого комиссией решения, но и ряд других заболеваний, которые были у исполнителя. О каких именно болезнях идет речь, представитель медкомиссии не сказал.

По словам Усатова, кроме Face, с татуировками на лице приходили и другие молодые люди. Их тоже не взяли на военную службу.

Рэпер Face родился и вырос в Уфе. Артист выпустил уже три альбома, пять мини-альбомов и микстейп.