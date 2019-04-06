Американские СМИ рассказали, чем грозит одновременное использование Турцией С-400 и F-35

Москва, 6 апреля. Западные СМИ назвали риски для стран-членов НАТО от покупки Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400. По данным Air Force Times, использование Анкарой F-35 одновременно с С-400 может привести к раскрытию секретных технологий истребителей.

Американское издание Air Force Times утверждает, что российские комплексы С-400 могут быть использованы для сбора информации о функционировании американских истребителей и других самолетов, при этом эти сведения могут оказаться в распоряжении Москвы.

По мнению автора материала, под угрозой могут оказаться и другие системы Североатлантического альянса. Речь идет о канале передачи тактической информации Link 16, который позволяет военным самолетам, кораблям и сухопутным войскам делиться информацией практически в режиме реального времени.

Помимо этого, отметило американское СМИ, для полетов F-35 в зоне действия С-400 комплексы должны быть оснащены запросчиками системы IFF, которую использует альянс для опознавания «свой-чужой». Установка этих датчиков, как считает автор публикации, может привести к раскрытию технических характеристик Link 16 и IFF.

По мнению Air Force Times, появление у Анкары российских С-400 может привести к тому, что американским военным будет затруднительно использовать свои истребители с турецкой авиабазы «Инджирлик».

Напомним, турецкие власти неоднократно заявляли, что не откажутся от покупки российских комплексов С-400. Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтону якобы удалось добиться «успехов» в попытках уговорить Турцию отказаться от этой затеи. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что сделка с Россией по ЗРК С-400 завершена.