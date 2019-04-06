Лавров объяснил решение США признать Голаны частью Израиля

Москва, 6 апреля. Американские власти, признавая суверенитет Израиля над Голанскими высотами, пытаются «поставить крест» на международном праве, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Российским дипломат подчеркнул, что признание Вашингтоном «аннексии Израиля оккупированных сирийских Голанских высот» является грубым нарушением Устава ООН, принципов международного права, резолюций Совета безопасности ООН.

Лавров считает, что подобное решение отдаляет шансы на достижение мира на Ближнем Востоке. По его мнению, позиция США в вопросе по этому региону соответствует общей линии Вашингтона на «развал краеугольных международных договоренностей, на подмену международного права неким «порядком, основанным на правилах».

«Очевидно, что Вашингтон стремится поставить крест на наработках мирового сообщества, разрушить общепризнанную международно-правовую базу, на основе которой продолжается поиск путей урегулирования ситуации на Ближнем Востоке», — объяснил Лавров в интервью газете Ahram.

Напомним, в конце марта этого года американский президент Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанами.

Израиль оккупировал сирийские Голанские высоты в ходе Шестидневной войны в 1967 году. Спустя пару десятков лет Тель-Авив в одностороннем порядке заявил, что Голаны являются израильской территорией.