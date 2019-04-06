Спутники-шпионы США сближались с российскими аппаратами

Москва, 6 апреля. Американские военные спутники-шпионы GSSAP много раз подлетали к российским и китайским военным и гражданским космическим аппаратам и наблюдали за ними, говорится в отчете, выпущенном фондом «За безопасный мир» (Secure World Foundation).

Четыре спутника были запущены на орбиту в 2014-2016 годах. Они предназначались для контроля космического пространства в интересах США. По официальной информации, они летают ниже и выше геостационарной орбиты и фиксируют другие спутники и космические объекты с помощью оптико-электронной аппаратуры.

Авторы отчета отметили, что американская сторона не раскрывает данные о маневрах GSSAP, но другие источники слежения демонстрируют, что эти спутники активны на геостационарной орбите и приближались к более чем десяти космическим аппаратам, в том числе российским и китайским.

Отмечается, что американские спутники-шпионы подлетали к аппаратам России и Китая, когда они оба находились в тени. Таким образом операции GSSAP было сложно отслеживать через телескоп.