Хафтар отказался от переговоров с Сараджем. События дня. ФАН-ТВ

Хафтар отказался от встречи с Сараджем Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар отказался встречаться с главой правительства национального единства Фаизом Сараджем, сообщают местные СМИ. Ранее предложение о начале переговоров поступило от генерального секретаря ООН. Сарадж, в свою очередь, принял его, но на условиях прекращения боевых действий. Армия Хафтара продолжает продвигаться к Триполи. Напомним, с 2011 года после убийства главы Ливии Муаммара Каддафи в стране царит двоевластие. На востоке действует избранный народом парламент, на западе — правительство национального согласия. Хафтар заявил, что в ближайшее время многолетний кризис разрешится.

Санкции США против Венесуэлы Новые санкции США неприемлемые и преступные, заявили власти Венесуэлы. Ограничения касаются компаний, которые связаны с поставками нефти на Кубу, а также судов государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA. О пополнении «черного списка» вице-президент США Майкл Пенс заявил 5 апреля. В МИД Венесуэлы отметили, что страна ответит на санкции соответствующим юридическим путем.

Boeing сократит производство 737 MAX Boeing сократит объемы производства нашумевших моделей 737 MAX. Теперь в месяц компания будет выпускать 42 самолета вместо 52. Как заявили представители предприятия, сокращение объемов производства позволит «сосредоточить усилия на сертификации программного обеспечения». Напомним, что за последние полгода произошло падение двух самолетов 737 MAX. В авиакатастрофах погибли без малого 350 человек. Генеральный директор Boeing признал, что на двух самолетах произошел сбой в работе системы MCAS.