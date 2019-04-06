Лавров назвал причину затянувшегося кризиса в Ливии

Москва, 6 апреля. Затянувшийся кризис в Ливии стал результатом прямого вмешательства стран НАТО, в результате государство погрузилось в хаос, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Затянувшийся кризис в Ливии — прямое следствие нелегитимного военного вмешательства НАТО», — сказал российский министр в интервью египетской газете Ahram в преддверии визита в Каир.

Лавров отметил, что из-за вмешательства альянса Ливия погрузилась в хаос и стала источником региональной нестабильности, «рассадником терроризма».

После свержения и убийства в 2011 году Муаммара Каддафи в Ливии начался кризис. В настоящее время в стране царит двоевластие: на западе правит сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия, а на востоке — избранный народом парламент.

Ранее маршал Халифа Хафтар, который является командующим Ливийской Национальной армии, приказал своим войскам начать наступление на Триполи для «освобождения от террористов». Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предложил ливийскому маршалу провести встречу с главой правительства национального единства Ливии Фаизом Сараджем в Женеве, но Хафтар отказался.