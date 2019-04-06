Аналитики назвали вакансии с зарплатой более полумиллиона рублей

Москва, 6 апреля. Эксперты назвали вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей в месяц. Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования рекрутингового портала HH.ru, потенциальным управленцам высшего звена и программистам предлагают самые высокие зарплаты.

Так, специалистам, принятым на вакансию «операционный директор/генеральный директор», в Москве готовы платить более полумиллиона рублей в месяц. Опыт для такой работы должен составлять не менее шести лет. Соискатель должен обладать умением успешно выводить на рынок новые продукты, коммуникабельностью, а также должен свободно владеть английским языком.

До 600 тысяч рублей может получать в Москве директор по информационным технологиям, Senior PHP разработчик — до пяти тысяч долларов, PHP Developer — до $300 тысяч и Golang разработчик — четыре тысячи долларов.

В Туле от 400 до 700 тысяч готовы платить эксперту «VP PROD» с шестилетним опытом управления группами от двадцати человек, с владением иностранных языков и умением создавать и развивать продукты.

Напомним, ранее эксперты портала HeadHunter назвали самые высокооплачиваемые вакансии в России, среди них event-директор, разработчик ПО, юрисконсульт, главный бухгалтер и специалист по логистике.