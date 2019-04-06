Россия поддерживает усилия ООН по урегулированию в Ливии, заявил Лавров

Каир, 6 апреля. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Россия поддерживает усилия ООН по урегулированию в Ливии. По его словам, РФ выступает в поддержку действий ООН по нормализации в Ливии путем проведения выборов и конституционной реформы.

«Поддерживаем усилия спецпредставителя генсекретаря ООН Гасана Саламе по реализации разработанной им дорожной карты нормализации в Ливии через проведение честных и свободных всеобщих выборов и конституционной реформы», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства в интервью египетской газете «Аль-Ахрам».

Ранее командующий Ливийской национальной армией, маршал Халифа Хафтар объявил о движении войск в сторону Триполи для освобождения территории страны от террористов. Командующий обратился к своим войскам с приказом «поднять оружие перед лицом несправедливости, с которой столкнулся народ Триполи», а также заявил, что настал час «открытого завоевания». Министр МВД временного ливийского правительства Ибрагим Бушнав выступил в поддержку сторонников Халифы Хафтара. Фаиз Сарадж, глава временного правительства, дал распоряжение усилить безопасность Триполи. Хафар отдал своим сторонникам приказ не стрелять по гражданским лицам, а защитников ливийской столицы он призвал сложить оружие. По информации Федерального агентства новостей, обстановка на улицах Триполи остается спокойной. Британия созвала экстренное заседание Совбеза ООН по Ливии.

Напомним, накануне заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с главой МИД Переходного национального совета Ливии Мухаммедом Сиялой угрозу наступления частей Ливийской национальной армии на Триполи.