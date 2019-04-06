Каир, 6 апреля. Россия против превращения Сирии в арену противостояния между странами региона, о чем сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью египетскому изданию «Аль-Ахрам».

Отвечая на вопрос про позицию Москвы относительно ударов Израиля по территории Сирии, глава российского внешнеполитического ведомства сказал: «Выступаем против превращения территории этой страны в арену вооруженного противостояния между различными региональными игроками».

По его словам, российская сторона в контактах со всеми заинтересованными сторонами указывает на предотвращение опасной эскалации ситуации и всплесков напряженности в Сирийской Арабской Республике.

Как отметил министр, такие всплески несут негативные последствия для стран Ближнего востока в целом.

3 апреля президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев договорились продолжить усилия по урегулированию конфликта в Сирии в рамках астанинского процесса. Новый раунд переговоров в астанинском формате по Сирии может пройти в Нур-Султане 25-26 апреля.

Напомним, ранее специальный посланник Генсека ООН по вопросам сирийского урегулирования Гейр Педерсен представил план по разрешению вооруженного конфликта в Сирийской Арабской Республике, состоящий из шести ключевых шагов. По его мнению, политическое урегулирование с большой долей вероятности позволит достичь реального примирения внутри страны.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Россия проводит операцию против запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1) с сентября 2015 года по запросу президента САР Башара Асада.

1 Организация запрещена на территории РФ.