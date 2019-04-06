Лавров заявил, что Россия и Египет координируют шаги в урегулировании кризиса в Ливии

Каир, 6 апреля. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что РФ и Египет плотно координируют шаги в урегулировании кризиса в Ливии. По словам главы российского дипломатического ведомства, восстановление государственности в стране должно идти через инклюизивный диалог.

В интервью египетской газете «Аль-Ахрам» в преддверии визита в Каир Лавров указал на то, что важной задачей Москвы и Каира является оказание помощи ливийцам в преодолении имеющихся разногласий. Кроме того, также необходимо выйти на устойчивые договоренности по параметрам национального примирения, сказал глава МИД РФ.

«У нас общее видение путей восстановления ливийской государственности через инклюзивный национальный диалог с участием представителей ведущих военно-политических сил, гражданского общества, регионов», — подчеркнул министр.

Лавров также отметил, что РФ выступает в поддержку действий ООН по нормализации в Ливии путем проведения выборов и конституционной реформы. По его словам, Россия поддерживает усилия ООН по урегулированию в Ливии.

Ранее маршал Халифа Хафтар — командующий Ливийской национальной армии — отдал приказ своим силам начать наступление на Триполи для освобождения от террористов. Министр МВД временного ливийского правительства Ибрагим Бушнав выступил в поддержку сторонников Халифы Хафтара. Силы ЛНА без боев заняли несколько районов на юго-западе Триполи, включая Аль-Свани и Джанзур. По информации Федерального агентства новостей, обстановка на улицах Триполи остается спокойной.