Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

МИД Венесуэлы заявил о подготовке ответа на новые санкции США

35
0 Оставить комментарий

МИД Венесуэлы заявил о подготовке ответа на новые санкции США

Каракас, 6 апреля. В министерстве иностранных дел Боливарианской Республики отреагировали на решение США ввести в отношении нефтяного сектора Венесуэлы дополнительные санкции. Как говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, в настоящее время венесуэльское правительство готовится бороться с данными ограничениями юридическим путем.

В МИД отметили, что «никакие империалистические действия не помешают сотрудничеству между свободными и независимыми государствами». В ведомстве заверили, что Венесуэла ответил на санкции США юридическим путем.

В МИД также считают, что новые санкции США нарушают основополагающие экономические права и международное право.

Кроме того, Венесуэла расценивает новые санкции как «неприемлемое, циничное и криминальное решение» администрации президента США.

Накануне власти США распорядились внести в санкционный список две компании, которые работают в нефтяном секторе Боливарианской Республики, один принадлежащий им танкер, перевозящий нефть из Венесуэлы на Кубу, и 34 судна компании «Петролеос де Венесуэла» (PDVSA).

В последние годы Боливарианская Республика находится в остром социально-экономическом кризисе, который сопровождается девальвацией национальной валюты и гиперинфляцией. В 2019 году ситуация осложнилась из-за резкого обострения противостояния между правительством и его политическими противниками. Так, 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота.

Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров