МИД Венесуэлы заявил о подготовке ответа на новые санкции США

Каракас, 6 апреля. В министерстве иностранных дел Боливарианской Республики отреагировали на решение США ввести в отношении нефтяного сектора Венесуэлы дополнительные санкции. Как говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, в настоящее время венесуэльское правительство готовится бороться с данными ограничениями юридическим путем.

В МИД отметили, что «никакие империалистические действия не помешают сотрудничеству между свободными и независимыми государствами». В ведомстве заверили, что Венесуэла ответил на санкции США юридическим путем.

В МИД также считают, что новые санкции США нарушают основополагающие экономические права и международное право.

Кроме того, Венесуэла расценивает новые санкции как «неприемлемое, циничное и криминальное решение» администрации президента США.

Накануне власти США распорядились внести в санкционный список две компании, которые работают в нефтяном секторе Боливарианской Республики, один принадлежащий им танкер, перевозящий нефть из Венесуэлы на Кубу, и 34 судна компании «Петролеос де Венесуэла» (PDVSA).

В последние годы Боливарианская Республика находится в остром социально-экономическом кризисе, который сопровождается девальвацией национальной валюты и гиперинфляцией. В 2019 году ситуация осложнилась из-за резкого обострения противостояния между правительством и его политическими противниками. Так, 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота.