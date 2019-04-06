Эскперты объяснили, чем грозит Украине разрыв соглашений в рамках СНГ

Москва, 6 апреля. Эксперты считают, что разрыв соглашений в рамках Содружества независимых государств (СНГ) навредит экономике Украины и украинскому народу.

Власти Украины продолжают пересматривать все соглашения, подписанные ранее в рамках СНГ. Об этом рассказал украинский министр иностранных дел Павел Климкин. Как сообщает RT, Киев намерен расторгнуть «невыгодные» для него договоры, сохранив лишь те из них, которые отвечают интересам страны.

По мнению экспертов, такая позиция способна навредить украинскому народу, а попытка Киева добиться выгоды не приведет к желаемым результатам.

«Заявления Климкина свидетельствуют о том, что украинским властям хочется закрывать свои предприятия, лишать украинцев, проживающих на территории СНГ, тех возможностей, которые у них сейчас есть. Все соглашения в рамках Содружества взаимовыгодны, поэтому «убивая» их, Украина наносит ущерб в первую очередь себе», — полагает глава Комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонид Калашников.

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что страны Содружества должны поставить перед Киевом вопрос — либо все соглашения сохраняют силу, либо Украина покидает СНГ, поскольку его устав не предусматривает частичного выхода какой-либо из стран-участниц.

«То, что Украина пытается выходить из СНГ только теми частями, которые ей не нравятся, — недопустимо. Если Киев покинет организацию, то будет обязан перезаключать соглашения в двустороннем порядке», — отметил Жарихин.

Эксперт подчеркнул, что это коснется и соглашения о безвизовом проезде граждан стран-участниц СНГ. По мнению Жарихина, не все государства согласятся на безвизовый режим с Украиной.

«Киев хочет разрубить все, что связано с Россией, даже в том случае, когда это создает проблемы для украинской стороны и ее граждан», — сказал Жарихин.

Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник разделяет это мнение. Он заявил, что Киев потеряет возможность диалога с Россией и другими странами СНГ.

«Выход из Содружества подорвет экономические и политические отношения. В случае разрыва соглашений пенсионного обеспечения и признания дипломов на Украине пострадают люди», — считает Бортник.

Напомним, процесс по выходу Киева из СНГ был запущен украинскими властями в прошлом году, когда президент страны Петр Порошенко подписал указ, предполагающий, что Украина окончательно прекращает участие в Содружестве независимых государств. Сегодня на рассмотрении украинского внешнеполитического ведомства находятся 236 договоров в рамках СНГ, которые могут быть расторгнуты.

Как пишут «Известия», в конце марта Климкин проигнорировал приглашение принять участие в саммите глав МИД стран СНГ, который прошел в Москве 5 апреля.