Противолодочный самолет ВМС США прощупал крымские границы России

Москва, 6 апреля. Американский патрульный противолодочный самолет Военно-морских сил страны Boeing P-8A Poseidon осуществил разведывательный полет в районе полуострова Крым. По данным мониторингового ресурса PlaneRadar, воздушное судно с бортовым номером 168852 было зафиксировано в небе недалеко от Крыма вечером в пятницу, 5 апреля.

Данный Boeing P-8A Poseidon входит в состав 26-й патрульной эскадрильи ВМС США, которая базируется во Флориде.

Незадолго до этого PlaneRadar зафиксировал в небе стратегический беспилотник RQ-4B-40 Global Hawk, который проводил разведывательный полет вдоль черноморского побережья Российской Федерации.

Стоит отметить, что близ российских границ и военных объектов в последнее время все чаще появляются иностранные разведывательные самолеты и беспилотные летательные аппараты. Их регулярно фиксируют в районе Краснодарского края и Крыма, над Балтийским морем и даже недалеко от российских баз в Сирийской Арабской Республике.

Министерство обороны России неоднократно обращалось с призывом к Соединенным Штатам Америки прекратить подобные разведывательные операции. Несмотря на это, со стороны Пентагона последовал отказ.

Напомним, в Черное море вошли корабли НАТО. По мнению директора Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрия Родионова, НАТО будет наращивать свое присутствие вблизи российских границ, однако напугать Россию у альянса не получится.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что 25 марта три стратегических бомбардировщика ВВС США Boeing B-52 Stratofortress приближались к российской границе в районе Калининградской области.