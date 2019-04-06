В США рассказали о дальнейших шагах в отношении Венесуэлы

Вашингтон, 6 апреля. Представитель администрации США рассказал журналистам, что «элемент неожиданности» останется залогом успешных действий Вашингтона в Венесуэле.

Такое заявление прозвучало в ходе брифинга, который провел для журналистов высокопоставленный чиновник американской администрации. Он сообщил, что Белый дом не будет называть каких-либо сроков и планирует «действовать стратегически», как и прежде.

«Элемент неожиданности был в центре успеха наших действий последние пару месяцев. И мы продолжим удивлять, двигаясь дальше», — заявил чиновник в ответ на вопрос о том, когда США намерены перейти от экономического давления к военным действиям.

Ранее тот же сотрудник американской администрации предупредил Каракас о том, что арест венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо приведет к «очень серьезным последствиям» и станет «последней ошибкой» законного президента Боливарианской республики Николаса Мадуро. Чиновник подчеркнул, что дипломатические методы воздействия на Каракас исчерпаны, и США рассматривают лишь два варианта действий: экономические санкции и военное вмешательство.

Что касается санкций — они снова вводятся в отношении Венесуэлы и касаются двух компаний страны и судов государственной нефтегазовой компании республики. Формальным поводом для ограничений стала поставка венесуэльской нефти на Кубу.

Белый дом рассматривает и возможность вооруженного вторжения на территорию Венесуэлы, называя это «серьезным вариантом», который обсуждается в Вашингтоне.

Напомним, ситуация в Боливарианской республике обострилась в январе нынешнего года, когда Хуан Гуайдо провозгласил себя «временным президентом», заручившись поддержкой США и других западных стран.

Мадуро заявил о попытке государственного переворота, который Вашингтон пытается совершить, действуя через оппозиционера. В поддержку законного правительства республики выступили Россия, Турция, Китая и ряд других государств.

Москва неоднократно указывала на недопустимость вмешательства во внутренние дела суверенного государства и требовала разрешения конфликта путем открытого диалога между политическими противниками.