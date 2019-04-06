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Поезд протаранил автомобиль скорой помощи в Польше, есть жертвы

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Поезд протаранил автомобиль скорой помощи в Польше, есть жертвы

Варшава, 6 апреля. Водитель кареты «скорой помощи» в Польше попытался проехать переезд через закрытый шлагбаум, после чего произошло столкновение с поездом, в результате которого погибли два человека.

Трагедия произошла в польском городе Пущиково. «Скорая помощь» спешила на вызов, когда перед ней на переезде опустился шлагбаум. Водитель неотложки попытался объехать препятствие и выехал на железнодорожное полотно, после чего автомобиль оказался заблокированным на путях. После нескольких безуспешных попыток выбраться из ловушки, «скорая» развернулась навстречу приближающемуся поезду, который протаранил машину.

В результате столкновения 30-летний врач и 42-летний фельдшер погибли на месте, водитель был доставлен в больницу с многочисленными травмами, он находится в тяжелом состоянии.

По факту происшествия проводится проверка. Следователям предстоит выяснить, сработало ли оборудование переезда должным образом.

Автор: Виталий Рыжков
Источник: Glos Wielkopolski
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