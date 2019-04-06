В США объяснили, чем обернется для Венесуэлы арест Гуайдо

Вашингтон, 6 апреля. Представитель администрации США заявил, что арест лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо приведет к «очень серьезным последствиям» и станет «последней ошибкой» действующего правительства Венесуэлы.

Соответствующее заявление прозвучало в ходе брифинга, проведенного для журналистов. США обещают Каракасу «очень серьезные последствия» не только со стороны Вашингтона, но и других стран-партнеров Соединенных Штатов.

«Европейские страны, группа Лимы и США ясно дали понять, что последствия ареста Хуана Гуайдо будут разрушительны для Мадуро (президента Венесуэлы Николаса Мадуро — прим.ФАН). Это будет его последней ошибкой. Мы следим пристально», — заявил чиновник.

Ранее стало известно, что в Венесуэле возбудили в отношении Гуайдо два уголовных дела по фактам попытке смены власти в стране и саботажа, связанного с атакой на энергосистему Боливарианской республики. Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить оппозиционера парламентской неприкосновенности, учредительное собрание страны поддержало это требование.

Напомним, в январе текущего года на фоне протестов оппозиции, требующей отставки лидера Венесуэлы Мадуро, Гуайдо объявил себя «временным президентом» страны. В его поддержку незамедлительно выступили США, а также другие западные страны. Законный глава государства заявил о попытке государственного переворота. Позицию Мадуро поддержали Россия, Китай, Турция, Куба и ряд других стран, отметив недопустимость вмешательства во внутренние дела суверенного государства.

По мнению члена Совета Федерации РФ Владимира Джабарова, Гуайдо является «политическим мошенником», который провоцирует собственный арест, добиваясь интервенции в Боливарианскую республику, и хочет выступить в глазах международного сообщества в образе «мученика».

Накануне стало известно, что США всерьез рассматривают вариант военного вторжения на территорию Венесуэлы, ссылаясь на «неэффективность» дипломатических методов воздействия на Каракас. Кроме того, Вашингтон объявил о введении очередных санкций, которые затронут две компании и 34 судна республики, занимающиеся перевозкой нефти на Кубу.

Как пишут «Известия», официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что разрешить кризис в Венесуэле можно лишь путем диалога без предварительных условий одной из сторон внутриполитического противостояния.