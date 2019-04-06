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В США объяснили, чем обернется для Венесуэлы арест Гуайдо

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В США объяснили, чем обернется для Венесуэлы арест Гуайдо

Вашингтон, 6 апреля. Представитель администрации США заявил, что арест лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо приведет к «очень серьезным последствиям» и станет «последней ошибкой» действующего правительства Венесуэлы.

Соответствующее заявление прозвучало в ходе брифинга, проведенного для журналистов. США обещают Каракасу «очень серьезные последствия» не только со стороны Вашингтона, но и других стран-партнеров Соединенных Штатов.

«Европейские страны, группа Лимы и США ясно дали понять, что последствия ареста Хуана Гуайдо будут разрушительны для Мадуро (президента Венесуэлы Николаса Мадуро — прим.ФАН). Это будет его последней ошибкой. Мы следим пристально», — заявил чиновник.

Ранее стало известно, что в Венесуэле возбудили в отношении Гуайдо два уголовных дела по фактам попытке смены власти в стране и саботажа, связанного с атакой на энергосистему Боливарианской республики. Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить оппозиционера парламентской неприкосновенности, учредительное собрание страны поддержало это требование.

В США объяснили, чем обернется для Венесуэлы арест Гуайдо

Напомним, в январе текущего года на фоне протестов оппозиции, требующей отставки лидера Венесуэлы Мадуро, Гуайдо объявил себя «временным президентом» страны. В его поддержку незамедлительно выступили США, а также другие западные страны. Законный глава государства заявил о попытке государственного переворота. Позицию Мадуро поддержали Россия, Китай, Турция, Куба и ряд других стран, отметив недопустимость вмешательства во внутренние дела суверенного государства.

По мнению члена Совета Федерации РФ Владимира Джабарова, Гуайдо является «политическим мошенником», который провоцирует собственный арест, добиваясь интервенции в Боливарианскую республику, и хочет выступить в глазах международного сообщества в образе «мученика».

В США объяснили, чем обернется для Венесуэлы арест Гуайдо

Накануне стало известно, что США всерьез рассматривают вариант военного вторжения на территорию Венесуэлы, ссылаясь на «неэффективность» дипломатических методов воздействия на Каракас. Кроме того, Вашингтон объявил о введении очередных санкций, которые затронут две компании и 34 судна республики, занимающиеся перевозкой нефти на Кубу.

Как пишут «Известия», официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что разрешить кризис в Венесуэле можно лишь путем диалога без предварительных условий одной из сторон внутриполитического противостояния.

Автор: Виталий Рыжков
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