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США внесут КСИР в список террористических организаций

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США внесут КСИР в список террористических организаций

Вашингтон, 6 апреля. Администрация президента США Дональда Трампа намерена внести Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций.

О планах США в отношении КСИР, являющегося частью вооруженных сил Ирана, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации Трампа.

Отмечается, что о решении будет объявлено в ближайший понедельник. В поддержку внесения КСИР в список террористических организаций выступают госсекретарь США Майк Помпео и советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон. Против высказались ряд чиновников Пентагона.

В октябре прошлого года Соединенные Штаты ввели санкции против КСИР, добавив Корпус в список организаций, поддерживающих, по мнению Вашингтона, терроризм.

Ранее телеканал RT сообщил, что командующий Аэрокосмическими силами КСИР генерал Амир-Али Хаджизаде рассказал о взломе иранскими военнослужащими системы контроля американских беспилотников, ведущих мониторинг ситуации в воздушном пространстве Сирии и Ирана.

Автор: Виталий Рыжков
Источник: The Wall Street Journal
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