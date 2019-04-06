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Хафтар отклонил предложение генсека ООН встретиться с Сараджем в Женеве

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Хафтар отклонил предложение генсека ООН встретиться с Сараджем в Женеве

Триполи, 6 апреля. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар ответил отказом на предложение генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша о проведении встречи с главой Правительства национального единства Ливии Фаизом Сараджем в Женеве.

О решении Хафтара сообщил телеканал «Аль-Джазира», сославшись на дипломатические источники в Совете безопасности ООН. Указывается, что Сарадж принял предложение Гуттереша на условиях прекращения «боевых и подстрекательских действий» со стороны ЛНА. Дипломаты ответили, что Хафтар отклонил инициативу генсека.

По данным телеканала, спецпредставитель ООН в Ливии Гасан Саламе назвал итоги переговоров Гуттереша и Хафтара «разочаровывающими», подчеркнув, что маршал продемонстрировал «вызывающее» поведение. Саламе обеспокоен тем, что конфликт в районе Триполи может распространиться на другие части страны. Спецпредставитель рассказал, что остается в Ливии с целью принять решение о созыве конференции по межливийскому диалогу под эгидой ООН, намеченной на середину апреля.

Ранее Совбез ООН обратился к сторонам конфликта Ливии с призывом не допустить обострения ситуации, отметив, что военное решение является бесперспективным.

Напомним, маршал Халифа приказал подразделениям ЛНА выдвинуться в сторону Триполи с целью освобождения ливийской столицы от незаконных вооруженных формирований.

Автор: Виталий Рыжков
Источник: Телеканал «Аль-Джазира»
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