Более 600 картин и скульптур на $240 тысяч пропали из национальной галереи Армении

Ереван, 6 апреля. Более 600 экспонатов, общая стоимость которых оценивается в более чем в 120 млн драмов (порядка 240 тыс. долларов), исчезли из государственных фондов Армении, сообщает Генпрокуратура республики.

Как сообщает Sputnik Armenia, в фондах Выставочного центра прошла проверка Генпрокуратуры, которая выявила пропажу в общей сложности 626 экспонатов.

Выставочный центр должен был присоединиться к Национальной картинной галереи Армении, а министерство культуры при этом должно было провести инвентаризацию и утвердить списки передачи экспонатов. Как выяснилось в ходе проверки, специально созданная для этого комиссия своей работы не выполнила. Более того, в фондах Выставочного центра вообще никогда не проводили инвентаризацию музейных ценностей.

Среди пропавших экспонатов несколько оказались крайне дорогими. В частности, речь идет о картине Мартироса Сарьяна «Здание армянской филармонии», чья стоимость оценивается в 120 тыс. долларов.

В начале марта сообщалось о завершении проверки безопасности в московской Третьяковской галереи. После похищения картины Архипа Куинджи Третьяковку и другие музеи России посетила с проверкой специальная комиссия Минкультуры РФ.

В ведомстве сообщили позднее, что руководство Третьяковки обязано «принять исчерпывающий комплекс мер в части обеспечения физической сохранности музейных предметов».

В конце января уроженец Крыма Денис Чуприков спокойно и беспрепятственно снял со стены картину Куинджи «Ай-Петри. Крым» и вынес ее из Третьяковской галереи. Благодаря быстрой работе сотрудников правоохранительных органов злоумышленника задержали на следующий день. Позднее Чуприков во всем признался, объяснив свой поступок желанием привлечь к себе внимание.