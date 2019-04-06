Клинцевич высказался о смерти депутата Госдумы Ковалева

Москва, 6 апреля. Сенатор Франц Клинцевич выразил соболезнования в связи со смертью депутата Госдумы Николая Ковалева, подчеркнув, что он был государственным человеком в самом высоком значении этого слова.

Депутат Госдумы и бывший директор ФСБ РФ генерал Николай Ковалев скончался на 70-м году жизни в пятницу.

«Не могу поверить! Сколько помню себя, всегда равнялся на тебя, Коля, — и в Афгане, где мы воевали вместе, и в Государственной Думе, и вообще в жизни», — написал Клинцевич на своей странице в Facebook.

Сенатор подчеркнул, что Ковалев являлся «государственным человеком в самом высоком значении этого слова».

«Горжусь, что жизнь свела нас. Вечная память», — заключил Клинцевич.

О гибели Ковалева сообщил в пятницу вице спикер Госдумы Сергей Неверов. Политик назвал Ковалева «настоящим борцом и отзывчивым человеком».

Позднее председатель ГД Вячеслав Володин поделился воспоминаниями о Ковалеве, напомнив, что тот посвятил всю свою жизнь служению Родине. Володин также отметил, что Ковалев внес весомый вклад в развитие российского антитеррористического законодательства.

«Обладая огромным опытом в сфере борьбы с международным терроризмом, он пользовался авторитетом не только в нашей стране, но и за ее пределами», — рассказал председатель ГД.

Российский сенатор Алексей Пушков назвал кончину Ковалева большой утратой. По его словам, депутат был опытным, умным и уравновешенным человеком, с которым всегда можно было найти общий язык.