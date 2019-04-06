Страны G7 выпустили совместное заявление по Ливии

Лондон, 6 апреля. Министры иностранных дел стран G7 приняли совместное заявление по поводу ситуации в Ливии, призвав все вовлеченные стороны немедленно прекратить военную деятельность. Документ опубликован пресс-службой правительства Великобритании.

«Настоятельно призываем все вовлеченные стороны немедленно прекратить всю военную деятельность и движение в направлении Триполи, которые препятствуют перспективам политического процесса под руководством ООН, ставят под угрозу гражданское население», — говорится в заявлении.

Министры стран «Большой семерки» выразили уверенность в том, что «военного решения ливийского конфликта не существует» и заявили, что поддерживают генсека ООН Антониу Гутерриша в попытке «помочь ливийцам преодолеть политический тупик».

Ранее с официальным заявление по Ливии выступил Совбез ООН, призвавший стороны конфликта прекратить военные действия, ставящие под угрозу политическое урегулирование ситуации в стране.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, в пятницу Гутерриш прибыл в ливийский город Бенгази на переговоры с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром. Позднее в своем микроблоге в Twitter он сообщил, что «глубоко обеспокоен передвижением войск, происходящим в Ливии, и риском конфронтации».

В четверг маршал Хафтар приказал подразделениям Ливийской национальной армии (ЛНА) выступить в направлении Триполи с целью освобождения столицы Ливии от незаконных вооруженных формирований. Как сообщал ФАН, ЛНА планирует атаковать Триполи в субботу, 6 апреля.