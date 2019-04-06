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СМИ сообщили о захвате силами ЛНА блокпоста к западу от Триполи

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СМИ сообщили о захвате силами ЛНА блокпоста к западу от Триполи

Триполи, 6 апреля. Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара установила контроль над блокпостом в 27 км к западу от столицы Ливии Триполи.

О захвате блокпоста к западу от ливийской столицы сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный военный источник.

«Силы ЛНА снова восстанавливают контроль над блокпостом 27», — приводит агентство слова источника.

Ранее стало известно, что подразделения Хафтара заняли несколько районов к югу от Триполи, а затем вошли в район Эс-Свани, расположенный к юго-западу от столицы Ливии, где задержали группу террористов. Таким образом под контролем ЛНА находятся основные транспортные магистрали, ведущие к Триполи с южной и западной стороны.

Напомним, маршал Хафтар приказал своим подразделениям выдвинуться в сторону Триполи 4 апреля. По пути к столице без боев был занят город Гарьян. По словам командующего ЛНА, его цель состоит в освобождении ливийской столицы от незаконных вооруженных формирований.

Как пишет «Газета.ру», подразделения Хафтара понесли потери в результате столкновений в районе международного аэропорта Триполи.

Автор: Виталий Рыжков
Источник: РИА Новости
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