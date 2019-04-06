Макгрегор назван самым чистым атлетом в истории UFC

Нью-Йорк, 6 апреля. USADA озвучила список бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), чаще всего сдававших отрицательные допинг-тесты за время сотрудничества антидопингового агентства с промоушеном — с 2015 года.

В своем микроблоге в Twitter вице-президент UFC Джефф Новицки объявил ирландского бойца MMA Конора Макгрегора лидером по числу допинг-проб «без единой проблемы». На счету бойца 49 чистых проб.

В первую пятерку также вошли действующий чемпион UFC в тяжелом весе американец Даниэль Кормье (45), Рафаэль Дос Аньос (41), Холли Холм (39) и Стипе Миочич (38).

Who has had the most samples collected and analyzed by USADA without a single issue?@TheNotoriousMMA (49 samples, 38 UFC program/11 May-Mac testing)@dc_mma (45 samples)@RdosAnjosMMA (41 samples)@HollyHolm (39 samples)@stipemiocic (38 samples)



1 of 2 — Jeff Novitzky (@JeffNovitzkyUFC) April 5, 2019

Макгрегор является одним из самых значимых бойцов в истории турнира по смешанным единоборствам. Он провел 25 поединков, в 21 из которых одержал победу. Был обладателем чемпионского пояса UFC в двух весовых категориях: в полулегком и легком весе.

Последний бой в MMA Макгрегор провел 6 октября прошлого года: в рамках турнира UFC 229 в Лас-Вегасе проиграл российскому коллеге по цеху Хабибу Нурмагомедову в бою за титул чемпиона UFC в легком весе.

После поединка бойцы устроили потасовку, а через некоторое время Атлетическая комиссия штата Невада наказала спортсменов. Комиссия дисквалифицировала Макгрегора на полгода и выписала штраф на 50 тыс. долларов, а Нурмагомедова отстранила на девять месяцев со штрафом в 500 тыс. долларов.

В конце марта ирландец заявил, что уходит из спорта. «Теперь я присоединяюсь к своим бывшим партнерам в этой авантюре уже на пенсии», — написал он 26 марта в своем микроблоге в Twitter.

Однако уже 4 апреля боец объявил о своем возвращении. При этом свое возвращение он связал с конфликтом с российским бойцом, сообщал RT.

Макгрегор и Нурмагомедов в последнее время активизировались в Twitter, где стали публиковать фотоснимки и делать нелицеприятные замечания в адрес друг друга. Макгрегор разместил снимки, на которых у супруги Нурмагомедова полностью закрыто лицо, обозвав ее «полотенцем».