Подкрепления из Мисураты прибыли в Триполи на помощь армии ПНЕ

Триполи, 6 апреля. Телеканал «Аль-Джазира» сообщил о прибытии вооруженных группировок из города Мисурата на помощь подразделениям Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии в Триполи.

Сообщается, что отряды из Мисураты, расположенного в 200 км от ливийской столицы, заняли позиции на южных окраинах Триполи и готовятся к отражению атаки сил Ливийской национальной армии, возглавляемой маршалом Халифой Хафтаром.

Мисуратские подразделения представляют собой мощную боеспособную группировку, на вооружении которой находятся танки, артиллерия, системы залпового огня и авиация. Их готовы поддержать военно-воздушные силы с базы, расположенной в Мисурате.

По данным СМИ, боестолкновения между подразделениями ЛНА и проправительственными силами были отмечены в районе международного аэропорта Триполи, об установлении контроля над которым некоторое время назад сообщили обе стороны конфликта.

Напомним, 4 апреля маршал Хафтар приказал подразделениям ЛНА выступить в направлении Триполи с целью освобождения столицы Ливии от незаконных вооруженных формирований. Как сообщало Федеральное агентство новостей, Ливийская национальная армия планирует атаковать Триполи в субботу, 6 апреля.

Как пишет «Газета.ру», Совет безопасности ООН намерен привлечь к ответственности виновных в эскалации вооруженного конфликта в Ливии.