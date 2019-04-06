В Сети с иронией отреагировали на сдачу анализов Зеленским и Порошенко

Москва, 6 апреля. Интернет-пользователи высмеяли сдачу анализов на алкоголь и наркотики кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

Финалисты украинских выборов президента страны сдали анализы на содержание алкоголя и наркотиков в крови. Напомним, это было одним из условий проведения предвыборных дебатов, которые должны состояться на киевском стадионе «Олимпийский».

Факт тестирования на одурманивающие вещества вызвал оживленное обсуждение в Сети. Как пишет РИА Новости, многие интернет-пользователи высмеяли сдачу анализов кандидатами в президенты Украины.

«Если у обоих анализы будут хорошие, когда будет второй тур сдачи анализов?», — задалась вопросом Натали Чекунова. «Комедию устроили, цирк…», — пишет Nik Tcapko. «Психиатра пройти забыли», — напомнила Елена Кузьмина. «Надо было им пригласить Тимошенко, чтобы она анализы принимала», — предложила Мария Герман.

Напомним, первый тур президентских выборов на Украине состоялся 31 марта и ни один из кандидатов не набрал необходимых для победы 50% голосов. Второй тур состоится 21 апреля, украинцам предстоит сделать выбор между кандидатурами действующего президента страны Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского.

Как пишет «Газета.ру», приблизительная стоимость дебатов между кандидатами на президентский пост составляет один миллион долларов.