Минобороны РФ прокомментировало полет Ил-38 над Японским морем

Москва, 6 апреля. Южнокорейские и японские истребители сопровождали самолет Ил-38 морской авиации российского Тихоокеанского флота, выполнявший плановый полет над нейтральными водами Японского моря, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, в пятницу самолет Ил-38 морской авиации ТОФ выполнил плановый полет над нейтральными водами Японского моря. На отдельных участках его сопровождали истребители F-16 ВВС Южной Кореи и японский F-15.

В ведомстве подчеркнули, что полет российского самолета прошел в строгом соответствии с международными правилами. Ил-38 не нарушал границ других государств.

Ил-38 — противолодочный самолет средней дальности, предназначенный для поиска и уничтожения подводных лодок противника, для морской разведки, поисково-спасательных операций, а также установления минных заграждений.

Напомним, согласно договору по открытому небу, его участники могут совершать взаимные облеты территорий для контроля военной деятельности. Как сообщалось ранее, в среду стратегические ракетоносцы ВКС РФ Ту-160 провели плановый полет над нейтральными водами акваторий трех морей: Баренцева, Норвежского и Северного. Как сообщала «Газета.ру», на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии и Дании.

В четверг, в рамках договора по открытому небу, самолет Saab-340 шведских Королевских ВВС провел четырехчасовой наблюдательный полет над Ленинградской областью, по границе с Эстонией, Петербургом и Карельским перешейком.