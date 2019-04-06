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В Сирии освобожден гражданин Италии, похищенный в 2016 году

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В Сирии освобожден гражданин Италии, похищенный в 2016 году

Рим, 6 апреля. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил об освобождении предпринимателя, похищенного боевиками в Сирии три года назад.

По словам премьера, операция по освобождению итальянского гражданина стала плодом сложной работы дипломатов, силовиков и сотрудников разведки.

«Серджо Дзанотти находится в хорошем состоянии и через несколько часов прибудет в Рим», — рассказал Конте.

Бизнесмен был похищен на сирийской территории вблизи от границы с Турцией. В течение трех лет он дважды появлялся на видеозаписях, в которых просил спасти его из плена. На видео он стоял на коленях в окружении вооруженных людей в масках и просил власти Италии вмешаться, чтобы спасти его от казни.

Ранее «Газета.ру» сообщала о том, что британский фотожурналист Джон Кэнтли, похищенный боевиками в Сирии, все еще жив, но его местонахождение остается неизвестным.

Автор: Виталий Рыжков
Источник: РИА Новости
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