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Россия выступила против увеличения состава Совбеза ООН

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Россия выступила против увеличения состава Совбеза ООН

ООН, 6 апреля. Число стран-членов Совета Безопасности ООН не должно превышать 20 для сохранения его эффективности, заявил представитель постпредства России при ООН Алексей Богуславский.

В пятницу состоялось неофициальное заседание Генассамблеи ООН по вопросу о справедливом представительстве в Совбезе.

В своей речи Богуславский обратил внимание на то, что главной целью реформы Совбеза ООН «остается придание ему более представительного характера — но не в ущерб эффективности», передает ТАСС. 

«В этой связи трудно переоценить важность сохранения компактного состава СБ с тем, чтобы обеспечить его адекватное и быстрое реагирование на вызовы», — подчеркнул он.

Россия выступила против увеличения состава Совбеза ООН

В связи с этим, по его словам, российская сторона выступает за то, чтобы численность состава СБ ООН сохранялась как «двадцать плюс». Богуславский назвал чрезмерным предложение увеличить состав Совбеза до 25-26 членов.

В начале гора реформу СБ ООН прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, навязывание контрпродуктивных позиций по реформированию СБ вызовет глубокий раскол в организации. Он также призвал достичь договоренности о повышении представительства развивающихся стран Азии, Африки, Латинской Америки в Совбезе ООН.

Автор: Олеся Волкова
Источник: ТАСС
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