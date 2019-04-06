Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Армия Туниса стягивает войска на границу с Ливией

45
0 Оставить комментарий

Армия Туниса стягивает войска на границу с Ливией

Тунис, 6 апреля. Войска Туниса на тунисско-ливийской границе приведены в состояние повышенной боевой готовности в связи с напряженной ситуацией в области безопасности в Ливии, сообщает портал Al-Araby.

Минобороны Туниса принимает меры по обеспечению безопасности южной границы страны, среди которых стягивание военной техники и дополнительных военных сил. Военным тунисской армии было приказано сохранять максимальную бдительность на приграничных контрольно-пропускных пунктах.

Ранее силы Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара установили контроль над международным аэропортом Триполи, расположенным приблизительно в 25 км к югу от центра столицы в районе Каср Бен-Гашир. Официальный представитель армии Ахмад аль-Масмари также подтвердил эту информацию.

 

Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров