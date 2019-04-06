В ЛНА рассказали, когда пройдут бои на окраинах Триполи

Триполи, 6 апреля. Официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад аль-Масмари заявил, что бои на окраинах Триполи начнутся в субботу, 6 апреля.

О заявлении аль-Масмари сообщил телеканал Al-Hadath. По словам представителя ЛНА, подразделения маршала Халифы Хафтара приблизились к Триполи с нескольких направлений.

«Завтра (в субботу, 6 апреля — прим. ФАН) пройдет бой на окраинах города Триполи», — сообщил аль-Масмари.

Спикер ЛНА еще раз подтвердил взятие под контроль международного аэропорта, расположенного в 34 километрах от ливийской столицы и добавил, что войска Хафтара продолжают движение к Триполи.

Напомним, в четверг маршал Халифа Хафтар приказал своим подразделениям начать наступление на столицу Ливии, находящуюся под контролем Правительства национального единства. Целью ЛНА, по его словам, является освобождение Триполи от незаконных вооруженных формирований.

Ранее «Газета.ру» написала, что генеральный секретарь ООН Антиниу Гуттереш, встретившийся с Хафтаром, покинул Ливию «с тяжелым сердцем».

Совбез ООН выступил с призывом остановить военных конфликт в африканской стране, подчеркнув, что силовой вариант решения внутренних проблем Ливии является бесперспективным.