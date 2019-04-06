Орешкин высмеял оправдания Климкина о поражении Украины в ВТО

Москва, 6 апреля. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин с иронией воспринял заявления главы МИД Украины Павла Климкина о том, что Украина потерпела поражение в ВТО, поскольку не были учтены советы возглавляемого им ведомства.

Орешкин на своей странице в Facebook выразил благодарность экспертам министерства и постпредства при организации в Женеве за отличную работу.

В комментариях к сообщению журналист Андрей Колесников поинтересовался у министра, не жалко ли ему «бедных украинцев».

«Им самих себя не жалко», — ответил Орешкин, ссылаясь на заявление Климкина.

Как сообщало ране Федеральное агентство новостей, в пятницу Климкин в своем микроблоге в Twitter ответил на вопрос: «Почему Украина проиграла спор в ВТО?».

«Без саморекламы для нашей дипломатической команды могу сказать, что иногда стоит все же прислушаться к МИД и по стратегии, и по тактике», — написал он, не уточняя, какие конкретно советы давал МИД Украины по тактике и стратегии.

Ранее Орешкин обратил внимание на то, что результат спора России и Украины по транзиту товаров отразится на другом разбирательстве — между Москвой и Вашингтоном. Речь идет о введенных США пошлинах на импорт стали и алюминия.

Как сообщала «Газета.ру», ВТО встала на сторону России, заявив, что в 2014-2015 годах политическая ситуация на Украине несла существенные угрозы для российской национальной безопасности. Таким образом ограничение транзита по этой причине нарушением не признано.