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США рассматривают возможность военного сценария в Венесуэле

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США рассматривают возможность военного сценария в Венесуэле

Вашингтон, 6 апреля. Представитель администрации США заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность проведения военной операции против Венесуэлы.

Соответствующее заявление прозвучало в ходе телефонного брифинга для журналистов. Как отметил чиновник, шансы на применение силы возрастают по мере того как дипломатические меры воздействия на Каракас становятся все менее эффективными.

«Дипломатические варианты действий иссякают, и это приводит нас к тому, чтобы усилить экономическое давление, а также к военному варианту действий, который, как говорил президент Трамп, рассматривается и продолжает рассматриваться», — заявил представитель американской администрации.

Чиновник назвал военную операцию против Боливарианской республики «серьезным вариантом», который обсуждается в Белом доме.

Ранее стало известно о планах Вашингтона по введению новых санкций против Венесуэлы. Они касаются двух компаний республики и 34 судов венесуэльской государственной нефтегазовой компании, которые занимаются поставками нефти на Кубу.

«Нефть Венесуэлы принадлежит народу Венесуэлы», — заявил по этому поводу вице-президент США Майкл Пенс.

США рассматривают возможность военного сценария в Венесуэле

Напомним, в январе текущего года венесуэльский оппозиционер Хуан Гуайдо объявил себя «временным президентом» Боливарианской республики. В тот же день о его поддержке заявили Соединенные Штаты, а также ряд других западных стран. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что случившееся является попыткой смены власти в стране. Россия, Китай, Турция и другие государства предупредили Вашингтон о недопустимости вмешательства во внутренние дела Каракаса и выступили в поддержку законного правительства Венесуэлы.

США рассматривают возможность военного сценария в Венесуэле

На сегодняшний день планы Вашингтона по смене правительства Боливарианской республики при помощи оппозиционера Гуайдо можно назвать провалившимися. «Временный президент» стал фигурантом двух уголовных дел по факту попытки госпереворота и его причастности к саботажу и кибератаки на энергетическую систему Венесуэлы. Верховный суд республики потребовал лишить его депутатской неприкосновенности.

Все это в полной мере осознают в Вашингтоне и, судя по всему, уже не делают ставку на влияние и возможности оппозиционера, готовясь принести «демократию» в Боливарианскую республику привычными для США военными методами.

Автор: Виталий Рыжков
Источник: РИА Новости
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