США рассматривают возможность военного сценария в Венесуэле

Вашингтон, 6 апреля. Представитель администрации США заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность проведения военной операции против Венесуэлы.

Соответствующее заявление прозвучало в ходе телефонного брифинга для журналистов. Как отметил чиновник, шансы на применение силы возрастают по мере того как дипломатические меры воздействия на Каракас становятся все менее эффективными.

«Дипломатические варианты действий иссякают, и это приводит нас к тому, чтобы усилить экономическое давление, а также к военному варианту действий, который, как говорил президент Трамп, рассматривается и продолжает рассматриваться», — заявил представитель американской администрации.

Чиновник назвал военную операцию против Боливарианской республики «серьезным вариантом», который обсуждается в Белом доме.

Ранее стало известно о планах Вашингтона по введению новых санкций против Венесуэлы. Они касаются двух компаний республики и 34 судов венесуэльской государственной нефтегазовой компании, которые занимаются поставками нефти на Кубу.

«Нефть Венесуэлы принадлежит народу Венесуэлы», — заявил по этому поводу вице-президент США Майкл Пенс.

Напомним, в январе текущего года венесуэльский оппозиционер Хуан Гуайдо объявил себя «временным президентом» Боливарианской республики. В тот же день о его поддержке заявили Соединенные Штаты, а также ряд других западных стран. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что случившееся является попыткой смены власти в стране. Россия, Китай, Турция и другие государства предупредили Вашингтон о недопустимости вмешательства во внутренние дела Каракаса и выступили в поддержку законного правительства Венесуэлы.

На сегодняшний день планы Вашингтона по смене правительства Боливарианской республики при помощи оппозиционера Гуайдо можно назвать провалившимися. «Временный президент» стал фигурантом двух уголовных дел по факту попытки госпереворота и его причастности к саботажу и кибератаки на энергетическую систему Венесуэлы. Верховный суд республики потребовал лишить его депутатской неприкосновенности.

Все это в полной мере осознают в Вашингтоне и, судя по всему, уже не делают ставку на влияние и возможности оппозиционера, готовясь принести «демократию» в Боливарианскую республику привычными для США военными методами.