Песков рассказал, понравилась ли Путину подаренная Лукашенко картошка

Москва, 6 апреля. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер по достоинству оценил картошку, подаренную ему на Новый год президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

В декабре прошлого года пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт рассказала, что Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картофеля «с президентского огорода», а также местное сало. Эйсмонт подчеркнула, что в каждом из мешков были разные сорта — для драников, для пюре, для жарки, для запекания и отваривания.

«Картошка в Беларуси очень вкусная. Такой традиционный обмен подарками происходит регулярно», — рассказал позднее Песков в эфире белорусского телеканала СТВ, отвечая на вопрос о впечатлениях Путина от подарка.

Пресс-секретарь российского лидера не уточнил, что именно было приготовлено из белорусского картофеля.

«Я в домашней кухне президента, в прямом смысле, не участвую. Но сельскохозяйственная продукция Беларуси хорошо известна и она высокого качества», — подчеркнул Песков.

Комментируя ситуацию с продовольственными спорами Минска и Москвы, пресс-секретарь Путина сказал, что «нюансы есть» и заявил, что нужно с уважением относиться к национальным производителям, защищая их интересы не в ущерб Союзному государству.