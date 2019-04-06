ЛНА вошла в один из районов возле Триполи

Триполи, 6 апреля. Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара вошла в район Эс-Свани к юго-западу от Триполи и задержала там группу террористов. Об этом сообщается в коммюнике отдела военной информации генерального командования ливийских арабских вооруженных сил.

В документе утверждается, что «храбрые вооруженные силы вошли в район Эс-Свани», передает РИА Новости. Уточняется, что «ливийская армия схватила группу террористов, бежавших из Бенгази».

Ранее СМИ сообщили, что заявления правительства национального согласия о якобы отбитом у ЛНА аэропорте Триполи не соответствуют действительности. Сообщалось, что ЛНА продвинулась к южной окраине Триполи, продолжая удерживать воздушную гавань.

Напомним, в Ливии на сегодняшний день царит двоевластие. На востоке страны заседает избранный парламент, а на западе правит сформированное при поддержке Евросоюза и ООН правительство национального согласия. Власти восточной части действуют независимо от столицы и сотрудничают с Хафтаром, ведущим затяжную войну с терроризмом.

В четверг Хафтар отдал приказ о начале наступления на столицу Ливии. В пятницу источники сообщали, что ЛНА взяла под контроль район города Каср бен Гашир, находящийся в 34 км к югу от Триполи, и районы Вади Эр-Рабиа и Эль-Кувейа в 15 километрах к югу от столицы.