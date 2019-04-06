ЛНА контролирует аэропорт Триполи

Триполи, 6 апреля. Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара продолжают удерживать под своим контролем международный аэропорт Триполи.

Как сообщает Reuters, ЛНА продвинулась к южной окраине столицы Ливии Триполи, продолжая удерживать аэропорт.

Ранее официальный спикер ЛНА Ахмад аль-Масмари заявил о захвате аэропорта. По его словам, армия заняла несколько позиций на юго-западе Триполи. Однако позднее правительство национального единства Ливии заявило, что отбило аэропорт Триполи у подразделений ЛНА.

Накануне командующий ЛНА Халифа Хафтар приказал своим подразделениям начать наступление на ливийскую столицу. Напомним, после 2011 года в Ливии царит двоевластие: на востоке страны заседает избранный парламент, а на западе правит сформированное при поддержке Евросоюза и ООН правительство национального согласия.