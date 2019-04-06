В Госдуме прокомментировали кончину депутата Ковалева

Москва, 6 апреля. Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин поделился воспоминаниями о депутате верхней палаты российского парламента, экс-главе ФСБ РФ Николае Ковалеве, скончавшемся 5 апреля.

Володин высказал соболезнования родным Ковалева, назвав его «замечательным человеком и близким товарищем». Спикер напомнил, что всю жизнь экс-глава ФСБ посвятил служению Родине.

«Его отличали принципиальность, профессионализм, ответственность за принятые решения», — приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.

Ковалев избирался в Государственную думу на протяжении пяти созывов и в течение 20 лет представлял в парламенте различные регионы России. Как отметил спикер, Николай Ковалев внес весомый вклад в развитие российского антитеррористического законодательства.

«Обладая огромным опытом в сфере борьбы с международным терроризмом, он пользовался авторитетом не только в нашей стране, но и за ее пределами, работая на посту спецпредставителя Парламентской ассамблеи ОБСЕ по противодействию терроризму», — рассказал Володин.

Напомним, о смерти Ковалева сообщил накануне вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.