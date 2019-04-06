Греция намерена закупить истребители F-35 у США

Афины, 5 апреля. Греция рассматривает возможность приобретения американских истребителей-бомбардировщиков F-35 пятого поколения, заявил министр национальной обороны страны Эвангелос Апостолакис.

В пятницу в рамках многонациональных учений «Возница 2019» (Iniohos) министр посетил авиабазу Андровида. Журналисты попросили его прокомментировать заявление Пентагона, сообщившего ранее, что Афины находятся среди пяти потенциальных стран-покупателей F-35.

Апостолакис напомнил, что в настоящее время идет модернизация F-16, и параллельно Греция выбирает самолет нового поколения, передает РИА Новости.

«Это заявление (Пентагона) помогает этой перспективе. Мы посмотрим, посмотрим на это, посмотрим на все компоненты и посмотрим, как пойдет», — отметил министр.

В Греции с 1 по 12 апреля проходят многонациональные учения «Возница 2019». В учениях, в частности, участвуют и истребители F-35. Их полеты проходят вдоль границы Греции и Турции по реке Эврос.

Как сообщала «Газета.ру», ранее эксперты американской неправительственной организации Project On Government Oversight пришли к выводу, что американские истребители F-35 не подходят для ведения боевых действий.

Они обратили внимание на то, что у F-35 недолговечная конструкция. Кроме того, истребители нового поколения отличает низкая точность стрельбы и недостаточно высокая степень защиты от кибератак.