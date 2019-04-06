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СМИ сообщили, что силы обороны Триполи отбили у ЛНА аэропорт

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СМИ сообщили, что силы обороны Триполи отбили у ЛНА аэропорт

Триполи, 6 апреля. Правительство национального единства Ливии заявило, что отбило аэропорт Триполи у подразделений Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара.

О том, что ливийское Правительство национального согласия восстановило контроль над международным аэропортом Триполи, сообщил телеканал Al-Arabiya.

Несколькими часами ранее официальный спикер ЛНА Ахмад аль-Масмари заявил, что подразделения ЛНА заняли несколько стратегических точек в районе аэроузла и объявил об установлении контроля над территорией аэропорта силами маршала Хафтара.

Отметим, международный аэропорт Триполи расположен в 34 километрах от ливийской столицы и не действует с 2014 года. Тогда здесь шли тяжелые бои между различными вооруженными группировками, в результате чего зданию аэровокзала и взлетно-посадочной полосе был нанесен серьезный урон.

Как подчеркнул официальный представитель ЛНА, подразделения Хафтара продвигаются к Триполи с нескольких направлений и уже заняли несколько позиций на юго-западной окраине города.

Напомним, накануне маршал Хафтар приказал своим силам начать наступление на столицу Ливии с целью освобождения ее от незаконных вооруженных формирований. Позднее руководитель Правительства национального единства Файез Саррадж отдал распоряжение подконтрольным Триполи силовикам применять в случае необходимости силу.  

Автор: Виталий Рыжков
Источник: Al-Arabiya
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