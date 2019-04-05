Эксперт связал заявления Эрдогана по покупке у России С-400 с кризисом в НАТО

Москва, 5 февраля. Отказ Турции следовать рекомендациям США при покупке российских систем С-400 говорит о том, что в НАТО назревает кризис, считает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Блохин в интервью RT выразил уверенность что «Турция будет продолжать стоять на своем».

«Она является одной из самых мощных армий в НАТО после американской, и, если мы видим, что вторая армия по мощи не хочет идти вровень с Вашингтоном — с архитектором, дирижером в альянсе, — это, наверное, свидетельствует о кризисе в нем. Ведь в блоке нужна железная дисциплина, некий монолит», — отметил Блохин.

Эксперта обратил внимание на то, что «амбиции Эрдогана» вызывают гнев в США. По мнению Блохина, если турецкий лидер «будет продолжать действовать так же амбициозно», Вашингтон попытается действовать так же, как в Венесуэле, — сменить режим.

В пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сделка с Россией по ЗРК С-400 завершена, и США делают ошибочные и поспешные заявления на эту тему, сообщала «Газета.ру», он подчеркнул, что предложения Москвы намного выгоднее сделки по американским ЗРК Patriot.

Россия и Турция заключили контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 млрд долларов. При этом часть сделки будет оплачена турецкой стороной самостоятельно, а часть — с помощью российского кредита.

При этом Штаты выступают категорически против сделки Анкары с Москвой, продвигая свои ЗРК Patriot. Ранее Вашингтон грозил Эрдогану санкциями, а в прошлый понедельник Пентагон опубликовал заявление, в котором сообщалось, что Вашингтон отказывает Турции в поставке F-35 до тех пор, пока не будет безусловного решения Анкары отказаться от поставок С-400.

В свою очередь, президент Турции неоднократно подчеркивал, что Анкара не откажется от покупки у России зенитно-ракетных систем даже в том случае, если Турции не удастся договориться с Соединенными Штатами о приобретении систем Patriot.

Несмотря на однозначные заявления Эрдогана, Штаты не оставляют попыток отговорить его от сделки. В пятницу госсекретарь США Майк Помпео рассказал об «успехах» Вашингтона в этом вопросе. По его словам, Вашингтону якобы удалось добиться некоторых успехов в попытках уговорить Анкару не покупать у России С-400.