В ЛНА подтвердили установление контроля над аэропортом Триполи

Триполи, 5 апреля. Официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад аль-Масмари подтвердил информацию о том, что силы маршала Халифы Хафтара взяли под контроль международный аэропорт Триполи.

Выступление официального спикера ЛНА было опубликовано в Twitter. По словам аль-Масмари, Ливийская национальная армия установила контроль над стратегическими точками, расположенными в районе аэропорта Триполи, и заняла несколько позиций на юго-западе столицы Ливии. Отметим, аэропорт находится в трех десятках километров от Триполи.

Напомним, накануне командующий ЛНА Халифа Хафтар приказал своим подразделениям начать наступление на ливийскую столицу, находящуюся под контролем Правительства национального единства. В пятницу в Ливию прибыл генсек ООН Антониу Гуттереш, который направился в город Раджма, где размещается штаб Ливийской национальной армии. Хафтар в разговоре с генеральным секретарем подтвердил намерение продолжать военную операцию с целью освобождения Триполи от незаконных вооруженных формирований.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, министр внутренних дел Временного правительства Ливии Ибрагим Бушнав обратился к сотрудникам ливийской полиции с призывом не вступать в конфликт с подразделениями ЛНА. Бушнав подчеркнул, что силы Хафтара не собираются устраивать бои, а намерены обеспечивать безопасность в регионе.