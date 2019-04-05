Телеканал «Би-би-си» обвинили в гендерной дискриминации

Вашингтон, 5 апреля. Бывшая ведущая передачи «Панорама» на британском телеканале «Би-би-си» Фиона Брюс рассказала о своем бывшем начальнике, который отказал ей в повышении зарплаты из-за того, что у нее есть бойфренд.

«Мой босс сказал: Тебе это действительно нужно [прибавка]? Что делает твой парень? Вы живете с ним, не так ли? Разве он не платит за большинство вещей?» — рассказала Брюс в интервью изданию The Guardian.

Имени своего бывшего босса она не назвала, как и не уточнила когда и где было это сказано. В ответ на неожиданное заявление босса Брюс попыталась объяснить ему, что тоже ходит за продуктами в супермаркет, однако начальника эта фраза только позабавила.

По данным издания, Брюс присоединилась к «Би-би-си» в 1989 году. Она стала первой женщиной-ведущей новостей на телеканале. Она также представляла некоторые из самых популярных развлекательных программ «Би-би-си»: Antiques Roadshow и Fake or Fortune?, и стала одной из самых высокооплачиваемых звезд корпорации.

Fiona Bruce told she did not need a pay rise as she had a boyfriend https://t.co/5UTKtJvmE1 — Media Guardian (@mediaguardian) April 5, 2019

Бывший управляющий редактор русской службы телеканала Дмитрий Шишкин вспомнил о похожем случае в своей работе. В Twitter он рассказал о начальнике, который отказал ему в прибавке к зарплате, аргументировав это наличием у журналиста работающей жены и квартиры в Москве.

В беседе с порталом «Политика Сегодня» Шишкин выразил уверенность, что политика «Би-би-си» в отношении Брюс противоречит общемировым тенденциям по борьбе с гендерным неравенством.