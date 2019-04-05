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Роспотребнадзор поддержал идею о блокировке «антипрививочных» сайтов

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Роспотребнадзор поддержал идею о блокировке «антипрививочных» сайтов

Москва, 5 апреля. Роспотребнадзор поддержал инициативу Минздрава РФ о блокировке сайтов, содержащих информацию, призывающую население отказываться от вакцинации.

Как отмечает надзорное ведомство, по всему миру наблюдается повышение активности «антипрививочного» лобби. Информация о «вреде» вакцинации распространяется через средства массовой информации, религиозные секты, интернет-ресурсы и подрывает доверие граждан к эффективности прививок.

«Необходимо внести поправки в действующее законодательство — в части требований к обследованию детей перед вакцинацией, создания единой базы данных по вакцинации, расширения списка профессий, предполагающих обязательные прививки и санитарных требований к мигрантам», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что министерство здравоохранения РФ готовит пакет законопроектов, предусматривающий запрет на распространение призывов к отказу от прививок. По словам первого замглавы ведомства Татьяны Яковлевой, к ответственности также планируется привлекать тех, кто публикует такие обращения.

Автор: Виталий Рыжков
Источник: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
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