Не стало Булдакова и Данелии. Россия за неделю. ФАН-ТВ

Выросли социальные пенсии С 1 апреля в России выросли социальные пенсии. Они проиндексированы на 2%. Это касается пенсий по государственному обеспечению военных, выплат пострадавшим в результате техногенных или радиационных катастроф, а также участникам Великой Отечественной войны. Повышение затронуло 4 млн россиян. Таким образом, средний размер социальной пенсии составил 9 266 рублей.

Первый завод Mercedes-Benz в России В России открылся первый завод знаменитой компании Mercedes-Benz. Событие в индустриальном парке «Есипово» привлекло внимание не только общественности, но и президента России Владимира Путина. И это не удивительно, ведь немцы вложили в проект около 300 млн евро: «Я знаю, как долго шел диалог, как долго шла компания к принятию инвестиционного решения. Компания Mercedes-Benz, я уверен, — а мы будем для этого делать все, будем помогать нашим партнерам, — не будет разочарована в том, как строится, идет работа и бизнес в России», — отметил Владимир Путин.

Останки солдата Баумеля переданы Израилю Россия передала Израилю останки военнослужащего танкового батальона Израиля Захарии Баумеля. Президент Реувен Ривлин поблагодарил Владимира Путина за помощь в поисках и возвращении солдата на родину. Баумель погиб в 1982 году во время сражения в Ливане. Мать военнослужащего, которой около ста лет, долгие годы считала сына пропавшим без вести. И как рассказал премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху во время встречи с президентом России, она была растрогана известием. Военнослужащего похоронили в Иерусалиме.

Не стало Алексея Булдакова В Монголии скоропостижно ушел из жизни народный артист России, актер театра и кино Алексей Булдаков. Ему было 68 лет, а причиной внезапной смерти стал оторвавшийся тромб. Зрителям артист запомнился по ярким ролям в кино: в его послужном списке более 150 работ, в том числе «Ширли-Мырли», «Я — русский солдат» и, конечно же, культовый фильм «Особенности национальной охоты», где зрители впервые познакомились с генералом Иволгиным. 7 апреля в Доме кино коллеги, друзья и поклонники творчества проводят Алексея Булдакова в последний путь.

Ушел Георгий Данелия На 89-м году скончался советский классик — режиссер . Не выдержало сердце. Долгое время постановщик находился в тяжелом состоянии — еще в феврале его госпитализировали с пневмонией. К сожалению, из больницы он так и не выписался. Данелия известен как автор, без преувеличения, культовых лент: «Мимино», «Афоня», «Кин-дза-дза!», «Я шагаю по Москве» и других. Его талант общепризнан на мировом уровне — Данелия многократный лауреат и номинант кинопремий, в том числе Каннского, Берлинского и других кинофестивалей. Режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище.

ДТП под Москвой Шесть человек погибли в страшном ДТП под Домодедово. Микроавтобус Mercedes, ехавший из Тулы в Москву, протаранил грузовик Scania на обочине. После столкновения фура загорелась, но огонь потушили сотрудники ДПС и проезжавшие мимо водители. Причина одной из крупнейших за последний месяц аварии пока не установлена. По некоторым сведениям, шофер Mercedes’а уснул за рулем. Известно, что пострадали еще восемь человек, в том числе 8-летняя девочка — ее госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Наказание за «пьяные» ДТП В Госдуме задались вопросом безопасности на дорогах. Депутаты хотят ужесточить наказание за «пьяное» вождение. Сам закон внесут в Думу уже на следующей неделе: «Мы все наблюдали в СМИ, когда пьяные водители разъезжали по детским площадкам, по пешеходным переходам. И возникало ощущение, что закон не действует. Мы хотим сделать так, чтобы сохранить жизнь наших граждан, чтобы не было искушения садиться за руль в пьяном состоянии», — заявил глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Вот и статистика ГИБДД показывает: смертность в ДТП за последние годы снизилась, но вот число аварий с пьяными водителями — растет. В связи с этим предлагается увеличить максимальное наказание до 15 лет лишения свободы.

Суд по делу теракта в метро Петербурга 11 подсудимых, которые могут быть причастны к теракту в петербургском метро, не признали свою вину. Заседания по делу проходили в течение трех дней. Все фигуранты обвиняются по разным статьям: незаконный оборот оружия и взрывчатки, организация террористического сообщества, совершение теракта. 3 апреля 2017 год в Петербурге смертник привел в действие взрывчатку прямо в вагоне поезда, который следовал от станции «Сенная площадь» к «Технологическому институту». 15 невинных человек погибли, более 100 пострадали. В тот же день уже на станции «Площадь Восстания» правоохранители обнаружили еще одно взрывное устройство. К счастью, второй трагедии удалось избежать.

Задержан мэр Евпатории В Крыму возбуждено уголовное дело против мэра Евпатории Андрея Филонова. Силовики нагрянули с обысками к нему домой и в городскую администрацию. Чиновника задержали по подозрению в махинациях с земельными участками. По версии следствия, государству нанесен ущерб около 35 млн рублей. Суд в Евпатории решил уволить чиновника после того, как он, по имеющимся сведениям, назначил на одну из муниципальных должностей тестя. Однако сам Филонов выглядит спокойным и уверяет: после дачи показаний вопросы к нему отпадут.