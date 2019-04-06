2000 «Ночных волков» приедут в Берлин 9 мая. ФАН-ТВ

Около 8 тысяч километров проедут байкеры мотоклуба «Ночные волки» по странам СНГ и Европы в честь дня Победы. Об этом они рассказали в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня». Ежегодная акция «Дороги Победы — на Берлин!» стартует уже 26 апреля. Цель — сохранение исторической памяти: по ходу маршрута мотоциклисты возлагают цветы к местам воинской славы. Мотоколонна начнет свое движение от музея Победы на Поклонной горе, первый город назначения Тула, где пройдет премьерный показ фильма «Русский реактор». После — Белоруссия, а затем Польша и Чехия. К 9 мая байкеры доберутся до Берлина, куда привезут Знамя Победы и возложат цветы к памятным мемориалам.

Президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов, известный под псевдонимом Хирург, отметил важное совпадение. 6 мая 1945 года накануне капитуляции Германии была Пасха. Символично, что в этом году акция начнется также в этот светлый праздник.

«Это придает какое-то божественное значение Победе, которая является фундаме6нтальной для нашей страны», — отмечает Хирург.

К сожалению, сам лидер «Ночных волков» не сможет проехать весь маршрут, поскольку находится под санкциями. Он довезет Знамя Победы до Бреста, где передаст его другим мотогонщикам.

«Таких значимых акций становится все меньше. Мы со своей стороны готовы оказывать всяческую поддержку, в том числе и консульскую», — подчеркивает главный советник департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Сергей Морозов.

Около 2 тысяч мотоциклов прибудут в конечном итоге в Берлин. Организаторы предлагают всем желающим принять участие в акции.